Arnautovic ago della bilancia per l’attacco dell’Inter. Con un sogno

L’ago della bilancia per il mercato in attacco per l’Inter è sicuramente Marko Arnautovic, dalla cui possibile cessione passa la realizzazione del grande sogno Albert Gudmundsson. Con una serie di incastri che risultano però, al momento, complicati.

MOVIMENTI IN ATTACCO – Da Marko Arnautovic ad Albert Gudmundsson. Questo l’obiettivo per l’attacco sul mercato in casa Inter. Ed è anche la direzione in cui si lavora per cercare di mettere a disposizione il miglior reparto avanzato possibile a Simone Inzaghi. A tal proposito va già letto l’arrivo a parametero zero di Mehdi Taremi, che porta grande esperienza internazionale e un ottimo livello come calciatore. Proprio come ha ampiamente dimostrato nella sua esperienza al Porto, conclusasi con la vittoria della Coppa di Portogallo.

Arnautovic ago della bilancia: incastri per il mercato dell’Inter

DOPPIO INCASTRO – Come anticipato sopra, per poter permettere l’arrivo di Albert Gudmundsson bisognerà riuscire a piazzare Marko Arnautovic sul mercato. Al momento il Galatasaray ha palesato l’interesse per l’attaccante austriaco, specialmente in caso di partenza di Mauro Icardi. Il club di Istanbul ha messo negli occhi proprio l’attaccante dell’Inter come sostituto, per potersi lanciare in battaglia contro il Fenerbahce che ha da poco annunciato José Mourinho. Se arrivasse una cessione per una cifra vicina ai 10 milioni di euro, ecco che i nerazzurri potrebbero avere la forza di investire (e lo spazio numerico) proprio per andare ad affondare il colpo per Albert Gudmundsson.