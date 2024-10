Arnautovic fa 120 e 39: storia dell’Austria! Rientro all’Inter da urlo

Marko Arnautovic chiude in bellezza il suo ottobre con la Nazionale dell’Austria. Ora il rientro all’Inter carico a pallettoni. Simone Inzaghi non può che sorridere.

SUPER ARNA – Una serata da incorniciare per Marko Arnautovic, autore di una fantastica doppietta in Austria-Norvegia. L’attaccante dell’Inter ha avuto la meglio nel duello ravvicinato con Erling Braut Haaland. Il cyborg del Manchester City ha visto per ben due volte il centravanti e capitano austriaco gonfiare la rete della propria porta. La prima volta con un bolide terra-aria per il momentaneo 1-0 e poi direttamente su calcio di rigore. Un super Arnautovic, che nel post partita ha gonfiato il petto togliendosi anche qualche sassolino nella scarpa. Ora il rientro all’Inter. L’attaccante, comprimario nella squadra di Simone Inzaghi, sarà il primo dei dodici nazionali partiti a rientrare alla base. In Austria-Norvegia, ha raggiunto due importanti traguardi.

Super Arnautovic, due traguardi raggiunti con l’Austria prima dell’Inter

DOPPIO OBIETTIVO CENTRATO – Arnautovic, dopo aver giocato pochi minuti nella prima partita di ottobre contro il Kazakistan (4-1), contro la Norvegia ha giocato da titolare. L’austriaco dell’Inter ha quindi raggiunto quota 120 presenze con la maglia della sua nazionale. Nessuno come lui! Tra quelli ancora in attività, rimangono dietro David Alaba (105) e Marcel Sabitzer (86). Non solo. Con la doppietta messa a referto in Austria-Norvegia è inoltre salito a 39 reti con la maglia dell’Austria. Il centravanti dell’Inter è a sole cinque marcature dal record all-time di gol nella storia della Nazionale dell’Austria, che è di Anton Polster (44).