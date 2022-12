Argentina va, Australia KO: Messi e Ryan decisivi. Lautaro Martinez spreca

L’Argentina passa 2-1 con l’Australia e vola ai quarti di finale del Mondiale. Messi e una follia del portiere Ryan decisivi. Lautaro Martinez entra ma spreca due occasioni clamorose

CON SOFFERENZA − Il secondo ottavo di finale del Mondiale è quello tra Argentina e Australia. La Seleccion, senza Di Maria infortunato, conferma Julian Alvarez in avanti con Lautaro Martinez ancora in panchina. Match bloccato per quasi tutto il primo tempo con nessun tiro in porta né da una parte né dall’altra. Al 35′ arriva la fiammata del campione: Messi prende palla sul limite dell’area e col sinistro batte Ryan per l’1-0. Nella ripresa, la Seleccion parte fortissima e al 57′ arriva il raddoppio. Follia di Ryan che si fa strappare il pallone da Alvarez che insacca senza neanche pensarci. Julian che esce al 71′ per far posto all’interista Lautaro Martinez. Ma come ogni gara del Mondiale nulla è scontato. Minuto 77 conclusione dalla distanza di Goodwin e deviazione di Enzo Fernandez a spiazzare Emiliano Martinez. È 2-1. Nel finale, il Toro spreca il 3-1 mettendo il pallone in curva davanti Ryan. L’attaccante dell’Inter ne spreca un’altra nel recupero infrangendosi contro Ryan. Brivido incredibile al 97′, Emilano Martinez decisivo.