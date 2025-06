Argentina, pari con Colombia: favore di Scaloni su Lautaro Martinez

L’Argentina alle 2 italiane ha giocato in casa contro la Colombia pareggiando 1-1 nella partita di qualificazione per il Mondiale del 2026. Lautaro Martinez non fa neanche un minuto.

CUORE SELECCION – L’Argentina nella notte ha ottenuto un pareggio nell’incontro contro la Colombia che si è giocato al Monumental, stadio del River Plate. A Buenos Aires va in scena un match combattuto, con Scaloni che mantiene ancora la parola non mandando in campo neanche per un minuto il capitano dell’Inter Lautaro Martinez. Nei giorni scorsi, infatti, aveva parlato di un Toro bisognoso di riposo. Di conseguenza il capitano nerazzurro arriverà al Mondiale per Club negli States ben riposato, dopo aver giocato zero minuti in due partite contro Cile e Colombia. L’Argentina va subito sotto al 24′ per il vantaggio colombiano di Luis Diaz. La Seleccion prova subito a reagire con Enzo Fernandez, che segna un grande gol ma annullato per fuorigioco.

La partita per i campioni del Mondo sembra peggiorare ulteriormente quando al 70′ lo stesso Enzo Fernandez viene espulso per un brutto intervento su un avversario. Ma l’Argentina non molla mai e all’81 Almada trova il pari su assist di Palacios. Primo posto blindato a quota 35 punti, a più dieci dall’Ecuador primo inseguitore. Colombia sesta a 22 punti e a più 4 dal settimo posto occupato dal Venezuela, che vorrebbe dire playoff.

ARGENTINA-COLOMBIA 1-1

24′ Luis Diaz, 81′ Almada