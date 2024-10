L’Argentina pareggia in Venezuela: Lautaro Martinez di passaggio

Finisce 1-1 Venezuela-Argentina. Il match, iniziato dopo mezz’ora, non ha avuto nessun vincitore. Pochi minuti per Lautaro Martinez.

SOLO UN PARI – All’Estadio Monumental di Maturín, si gioca Venezuela-Argentina. Il match inizia con circa trenta minuti di ritardo, causa pioggia. Infatti, il riscaldamento delle due nazionali è molto condizionato dall’impraticabilità del manto erboso venezuelano, ma dopo mezz’ora di attesa, arriva il momento di scendere in campo. Lionel Scaloni, CT dell’Argentina, fa un favore all’Inter concedendo a Lautaro Martinez solamente una manciata di minuti. Probabilmente, per il Toro ci sarà più spazio per la sfida casalinga contro l’Ecuador. Il match è subito equilibrato, con l’Albiceleste, che riesce a sbloccare la partita dopo 13′: bravissimo il difensore del Benfica Otamendi a insaccare dentro su una palla vagante nell’area di rigore della Vinotinto. Il primo tempo si chiude sul punteggio di 1-0, anche se il Venezuela prova a riportare tutto in parità al 40′ con il solito Rondon. L’infinito attaccante classe 1989, miglior marcatore nella storia della nazionale venezuelana, aggancia un cross in area e prende la mira verso il centro ma Geronimo Rulli con ottimi riflessi interviene e sventa il pericolo. Nella ripresa, l’ex bomber di Malaga, West Bromwich ed Everton tra le tante, trova il pareggio: minuto 65, Soteldo mette al centro un traversone invitante e bravissimo Rondon a colpire battendo Rulli. Quarantacinquesimo gol in nazionale per lui. L’Argentina prova a reagire con qualche giocata di Leo Messi, ma il risultato non cambia. Nel finale, entra pure Lautaro Martinez per Julian Alvarez, che gioca all’incirca dieci minuti.

Venezuela-Argentina 1-1

13′ Otamendi (A), 65′ Rondon (V)