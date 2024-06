Argentina forza 4 con Guatemala: due gol per Lautaro Martinez!

L’Argentina ha battuto Guatemala 1-4 nel Maryland. I campioni del Mondo trascinati dalla doppietta del capitano dell’Inter Lautaro Martinez. Uno su rigore!

DOPPIO LAUTI – A Landover, nel Maryland, va in scena nella notta italiana la seconda e ultima amichevole per l’Argentina campione del Mondo prima della Copa America, che partirà ufficialmente il 20 giugno. Nell’Albiceleste giocano dall’inizio due giocatori dell’Inter, Lautaro Martinez in coppia con Leo Messi, e il baby Valentin Carboni. L’inizio di partita è più che sorprendente con Guatemala che passa in vantaggio per 1-0 con autorete di Lisandro Martinez dopo appena quattro minuti. Ma la gioia dei guatemaltechi dura quando un battito di ciglia, perché al 12′ Messi pareggia i conti. Il sorpasso è firmato da Lautaro Martinez. La vera notizia è che il Toro dell’Inter lo segna su rigore al 39′. Nella ripresa, non si placa la furia dei campioni del Mondo, che al 66′ trovano sempre con Lautaro Martinez la rete dell’1-3. Al 77′, chiude i giochi ancora Messi. Una doppietta ciascuno per schiantare Guatemala e prendersi alla Copa America in grande spolvero. Un’ora di gioco per Valentin Carboni, che al 62′ ha lasciato il posto ad Angel Di Maria. Il ragazzo del 2005 si giocava un posto tra i convocati per il torneo che si disputerà proprio negli States.