Argentina-Ecuador 3-0, sul finale c’è anche spazio per Lautaro Martinez

Argentina-Ecuador 3-0 e semifinale conquistata. Per Lionel Messi gol e assist. Sul finale c’è spazio anche per Lautaro Martinez dopo una partita non particolarmente esaltante.

GOL E ASSIST – Argentina-Ecuador 3-0, Rodrigo De Paul sblocca la partita al 40′. Non una partita particolarmente esaltante invece per Lautaro Martinez che non parte bene ma sul finale di partita trova la rete del momentaneo 2-0 sfruttando l’incertezza difensiva degli avversari e l’assist di Lionel Messi. Per l’attaccante del Barcellona un gol e un assist, messi a segno tutti praticamente al termine della partita. All’83’ l’assist per Lautaro Martinez, mentre al 93′ la rete che chiude definitivamente i conti e porta l’Argentina in semifinale di Copa América contro la Colombia.