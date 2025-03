Arda Guler, l’Inter va forte! Ma Nico Paz? Idea chiara del Real Madrid

L’Inter guarda in casa Real Madrid: dopo Nico Paz c’è anche Arda Guler. Aumentano le chance nerazzurre per il turco, che potrebbe far tramontare l’ipotesi argentina. Ecco tutte le novità sull’interesse di mercato.

DUE DESIDERI – Il nome di Nico Paz continua ad essere sulla bocca di tutti i tifosi dell’Inter, che sognano di poter accogliere il centrocampista argentino nella prossima stagione. La vicinanza del vice-presidente Javier Zanetti al classe 2004 non fa altro che alimentare i rumors di mercato, incentivati dalle ottime prestazioni del giovane con il suo Como. Ma oltre che col club lagunare, la dirigenza nerazzurra dovrebbe vedersela anche col Real Madrid, che detiene il cartellino di Nico Paz. Tuttavia, nell’ultimo periodo un altro gioiellino dei Blancos sta ingolosendo l’ambiente Inter. Si tratta di Arda Guler, centrocampista turco classe 2005 che nella squadra di Carlo Ancelotti non sta trovando sufficiente spazio.

Arda Guler esclude Nico Paz? Il punto sull’asse Real Madrid-Inter

PIÙ DI UNA SUGGESTIONE – Stando a quanto riporta SportMediaset, l’Inter è in pole position per Arda Guler rispetto a tutti gli altri club interessati e avrebbe anche il lascia passare da parte del Real Madrid. I contatti fra i Bloncos e la dirigenza nerazzurra, infatti, appaiono già ben avviati. Riuscire ad ottenere il giovane turco, però, per l’Inter vorrebbe dire dover rinunciare all’altro gioiellino Nico Paz. Questo, infatti, il punto di vista del Real Madrid, che sarebbe pronta a far partire Arda Guler, mantenendone però il controllo attraverso un prestito o una cessione con diritto di recompra. Non resta, ora, che seguire la vicenda di mercato e registrarne eventuali novità.