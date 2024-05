Arcano Partners, parla Rivera: «Bond Inter? Soddisfatti, situazione fluida»

Berchmans Rivera, alto dirigente di Arcano Partners, una delle società investitrici del bond da 415 milioni del club nerazzurro, si è espresso sulla situazione dell’Inter dopo il cambio di proprietà da Suning a Oaktree.

SITUAZIONE FLUIDA − L’Investment Manager di Arcano Partners, Berchmans Rivera, si esprime sul cambio di proprietà dell’Inter: «Sebbene la situazione dell’Inter sia ancora fluida, per gli obbligazionisti della controllata Inter Media non vediamo il cambio di proprietà del club come una sfida fondamentale per la situazione creditizia sottostante». La situazione è legata all’emissione del bond da 415 milioni di euro richiesto da Suning nel febbraio del 2022.

SODDISFATTI − Lo stesso Berchmans Rivera continua esprime la soddisfazione di Arcano Partners: «La squadra rimane in una buona posizione e ha un valore finale reale. I flussi di cassa legati ai media e ai diritti di sponsorizzazione rimangono sani. La clausola di cambio di controllo, che richiederebbe il rimborso dell’obbligazione a 101, non sembra scatterà. A meno che non si verifichi un declassamento del rating, il che è possibile ma non necessariamente probabile, dato che non è cambiato nulla nell’azienda. In tal caso, gli obbligazionisti vengono rimborsati. Continuiamo a monitorare la situazione, ma rimaniamo soddisfatti del valore dell’obbligazione».

Fonte: Calcio e Finanza – Matteo Spaziante