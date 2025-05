Arbitri, la denuncia: «Inter-Roma, ammissione sul rigore negato a Bisseck!» E l’audio del VAR?

La tempesta che si abbatte in queste ore sull’AIA porta la firma di Domenico Rocca, assistente arbitrale. Una lettera aperta, indirizzata alla Commissione Arbitrale Nazionale e pubblicata anche sul forum arbitri.com, sta scuotendo dalle fondamenta il sistema di valutazione e funzionamento della classe arbitrale italiana. Una denuncia precisa nei confronti della gestione dei VAR, dei criteri di designazione e, soprattutto, di un episodio che potrebbe aver falsato l’esito del campionato: Inter-Roma del 27 aprile.

AMMISSIONE DI COLPE – Secondo quanto denunciato da Domenico Rocca, che in un estratto delle lettera prende come esempio proprio Inter-Roma, in sala VAR avrebbero clamorosamente mancato un rigore netto ai danni di Yann Bisseck, strattonato in area da N’Dicka. Un fallo che non è stato sanzionato in campo, né corretto dal VAR. Il tutto, nonostante – come lo stesso Rocca scrive – la Commissione Arbitrale abbia ammesso pubblicamente l’errore durante l’ultimo raduno tecnico. Davanti a decine di arbitri e assistenti. Ma la questione non finisce qui.

ATTEGGIAMENTO BORDERLINE – Il cuore della denuncia riguarda la gestione arbitrale «a due velocità» e un confronto che rischia di infiammare i tifosi e mettere in discussione la credibilità dell’intero sistema VAR: «Perché Rocchi bussa e Gervasoni no?», scrive Rocca. Il riferimento è a due episodi differenti. In Udinese–Parma, sempre secondo Rocca, il designatore Gianluca Rocchi, presente a Lissone nella sala VAR, si sarebbe alzato dalla postazione per “bussare” più volte sul vetro della sala occupata da Paterna (VAR) e Sozza (AVAR) per richiamare la loro attenzione su un rigore sfuggito, che poi verrà effettivamente assegnato. Un comportamento anomalo, rispetto ai protocolli ufficiali, ma in quel caso efficace.

Inter-Roma ancora senza audio, prosegue la polemica dopo il rigore

DOPO UN MESE – In Inter–Roma, invece, con Andrea Gervasoni come supervisore, nulla di tutto questo sarebbe accaduto: nessun intervento, nessun “richiamo”, nessuna correzione. Il rigore su Bisseck non è mai arrivato. E, cosa ancora più sconcertante, l’audio del VAR di quell’episodio non è mai stato pubblicato da Open VAR su DAZN. Nonostante sia passato quasi un mese e ci sia stata – lo ripetiamo – un’ammissione di errore da parte della Commissione. Silenzio, omissione, disparità di trattamento? Sono queste le parole che emergono tra le righe (e non solo) della lunga lettera di Rocca. Una denuncia che accende i riflettori non solo sugli episodi arbitrali, ma su un sistema opaco.

LA DENUNCIA – Il passaggio più duro: «Errore grave quello in Inter-Roma, che molto probabilmente determinerà la perdita del campionato della società Inter a favore della società Napoli». Parole che pesano come macigni. Perché, se davvero un rigore evidente non è stato assegnato e non si è intervenuti per rimediare pur avendone la possibilità, siamo ben oltre l’errore umano. Siamo nel campo delle responsabilità. Dopo giorni di silenzi imbarazzanti, l’AIA dovrà rispondere. Ai tifosi, alle società, e a chi come lo stesso Rocca, ha avuto il coraggio di parlare. È il momento della trasparenza e di un audio VAR mai reso pubblico.