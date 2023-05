Antonello: «Zhang presidente maturo! Nuovo impianto Inter…»

Alessandro Antonello nel corso dell’evento organizzato da il Foglio a San Siro, ha parlato di diversi temi partendo innanzitutto dalla vittoria dell’Inter a San Siro contro il Milan. Inevitabilmente ha parlato anche del tema legato allo stadio, ma anche del presidente Steven Zhang.

NUOVO IMPIANTO – Il CEO Corporate Executive Officer dell’Inter, Alessandro Antonello, ha parlato così del tema legato a San Siro: «Ieri i ragazzi hanno dato lustro alle loro capacità. Una performance importante che ci dà speranza anche in vista del ritorno. Ieri è stato raggiunto un altro record storico di incasso. Nella partita di ritorno noi dell’Inter ci apprestiamo a superarlo. San Siro in questi momento mostra delle lacune. Potremmo fare molto di più se ci fossero dei servizi idonei che purtroppo non ci sono. Negli studi che abbiamo fatto, abbiamo verificato che le capacità di creare un nuovo impianto siano superiori rispetto alle capacità di San Siro. Quest’anno Inter e Milan supereranno i 70 milioni di euro di fatturato, ma nonostante i risultati straordinari la distanza dai top club europei rimane ampia. Oggi abbiamo formalmente seguito la procedura amministrativa per un nuovo impianto».

NUOVO INCONTRO – Antonello ha parlato anche di un nuovo incontro con il sindaco di Milano: «Venerdì ci vedremo col sindaco e la sovrintendente per parlare del vincolo del secondo anello, che entrerebbe in vigore dal 2025. Speriamo di ottenere una risposta il prima possibile dalle autorità competenti. Aldilà delle manifestazioni mediatiche, l’Inter ha sempre lavorato in maniera coerente per la creazione di questo stadio. San Siro rimane lo stadio ideale per far giocare le squadre. Noi come Inter vogliamo approfondire fino alla fine la questione San Siro. Qualora le autorità competenti non dovessero darci risposte in tempi brevi, anche l’Inter ha delle soluzioni per costruire un nuovo stadio».

PROPRIETÀ ATTUALE – Antonello poi parla della proprietà attuale dell’Inter: «Il lavoro svolto da questa proprietà ha riportato l’Inter a livello di grandi club europei. Quando Zhang è stato nominato nel 2018 era il presidente più giovane nella storia del club. Un ragazzo di 27 anni molto maturo e dedito al lavoro. Oggi lavorare con lui è un piacere, ci dà anche indirizzi nuovi perché riesce a darci una visione delle nuove generazioni. Non posso fare altro che ringraziare dell’opportunità di stare a un ragazzo di 31 anni per supportarlo e aiutarlo portando».