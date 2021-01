Antonello vicino a lasciare l’Inter? Addio legato a BC Partners

Alessandro Antonello

Alessandro Antonello, attuale amministratore delegato dell’Inter, sembrerebbe vicino a lasciare l’Inter. Una notizia che si lega all’interesse di BC Partners per il club nerazzurro. Ecco quanto riporta “Calciomercato.com”.

IN USCITA – Alessandro Antonello lascerà l’Inter? Uno scenario che starebbe per realizzarsi per l’amministratore delegato nerazzurro. E il suo addio, per certi versi, potrebbe tradursi in un segnale di semaforo verde nelle trattative tra Suning e BC Partners. Se il fondo dovesse diventare infatti socio della società di Zhang, potrebbe voler intervenire sulla nomina di alcune figure chiave della dirigenza. La situazione è tuttavia in continua evoluzione: nei prossimi giorni si osserverà quali aggiornamenti ci saranno, su tutto il fronte societario dell’Inter.