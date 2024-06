Antonello: «Fattore tempo cruciale per lo stadio. Ancora 2 opzioni»

Alessandro Antonello ha ricevuto la conferma questa mattina nel suo ruolo all’interno del CdA dell’Inter. Ecco il suo discorso ripreso direttamente dal sito ufficiale del club durante l’assemblea dei soci.

RINGRAZIAMENTI – Alessandro Antonello ha cominciato il suo discorso all’assemblea dei soci dell’Inter in questo modo: «Buongiorno a tutti, un caloroso benvenuto da parte mia a tutti gli Azionisti, i Consiglieri e gli Organi societari presenti quest’oggi. In questa prima Assemblea, che si sta svolgendo dopo aver ottenuto il 20° Scudetto della storia del nostro Club con la conseguente Seconda Stella che sarà cucita sulla maglia da gioco nella prossima stagione sportiva, ci ritroviamo insieme per un momento di grande importanza, ovvero l’ingresso del nostro nuovo Azionista di Maggioranza, Oaktree. Dalla nuova Proprietà abbiamo ricevuto conferma di fiducia. Provo onore per aver ricevuto la nomina dall’Assemblea come membro del Consiglio di Amministrazione».

Antonello e i complimenti al nuovo presidente

NUOVO RUOLO – Antonello ha poi dedicato un pensiero al presidente: «Vorrei ora congratularmi con Giuseppe Marotta, stimatissimo collega e – a partire da oggi – nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Inter. Giuseppe è una persona di grandi valori e competenza. Queste qualità sono in grado di attestarle sulla base di un legame lavorativo di quasi 6 anni. Anche dal grande successo che la Società ha ottenuto sul campo. La Proprietà ha riposto in lui grande fiducia e mi unisco a loro nel riconoscergli tutta la mia stima e nell’augurare a Giuseppe e a tutto il Consiglio un buon lavoro all’interno del Club».

Antonello, i nuovi obiettivi dell’Inter

OBIETTIVI – Antonello ha infine individuato gli obiettivi: «Il percorso di crescita sostenibile per il Club che è stato impostato nelle ultime stagioni dovrà essere perseguito con perseveranza ed impegno nel medio-lungo termine per garantire stabilità all’Inter. Sicuramente intensificheremo la rete di relazioni che già ci legano agli Stati Uniti, dove il prossimo anno disputeremo la nuova edizione del Mondiale per Club. Stiamo lavorando perché il progetto per un nuovo stadio si concretizzi il prima possibile in quanto il fattore tempo è diventato ormai cruciale. Come saprete il Club ha esteso a fine gennaio 2025 l’esclusiva sui terreni nel Comune di Rozzano per la valutazione della realizzazione del progetto di uno stadio di proprietà in quell’area. Allo stesso tempo attendiamo entro le prossime settimane il progetto di ristrutturazione dello stadio San Siro. Lo ha proposto il Comune di Milano ad opera di WeBuild, che studieremo con attenzione».