Antonello: «Stadio a Rozzano? Si aspetta gennaio! Inter, crescita»

Antonello, confermato membro dell’ECA, ha parlato dell’ultima riunione nonché di alcuni temi legati all’Inter, quali la crescita degli sponsor e il tema stadio. Le sue parole a Sky Sport

ECA − Le parole di Alessandro Antonello dopo la riunione dell’associazione: «Importante conferma del lavoro svolto anche nel ciclo precedente a tutela del calcio italiano ed europeo. L’ECA vuole essere l’unico rappresentate a livello europeo e mondiale. Abbiamo una base che si è allarga tantissimo con oltre 400 club che fanno parte di questa associazione. Importanti obiettivi di migliorare la rappresentatività dei club europei nelle sede istituzionali».

CRESCITA − Antonello registra una crescita societaria: «Percorso dell’Inter di crescita non solo sul campo, ma anche societario. Abbiamo firmato e rinnovato accordi importantissimi con Nike e abbiamo firmato con questo sponsor di maglia importantissimo. La stagione è iniziata bene e speriamo di continuare così».

STADIO − Poi Antonello riflette sul tema stadio: «Individuata un’area alternativa a Rozzano, abbiamo firmato un’esclusiva con la controparte fino a fine aprile. Vogliamo analizzare e approfondire l’area, che è assolutamente interessante perché già presente un’arena dove si svolgono eventi sportivi importanti e non solo. Dall’altro lato, abbiamo avuto la conferma dalla parte della sovrintendenza che nel 2025 sarà posto un vincolo sul secondo anello di San Siro. Ciò rende difficile quello era che il piano originario presentato a suo tempo, cerchiamo di capire le prospettive future. I tempi di attesa per quanto riguarda Rozzano sono che già abbiamo iniziato a lavorare per una relazione approfondita sull’area. C’è da aspettare comunque l’approvazione del BGT da parte del Comune di Rozzano e ci aspettiamo da gennaio in poi di entrare in una discussione comunale per espandere il progetto. Su San Siro, ci sono alcuni da aspetti da valutare a approfondire».