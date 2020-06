Antonello: “San Siro e nuovo stadio, direzione giusta. C’è fiducia”

“La Gazzetta dello Sport” ha fatto il punto sul progetto San Siro e nuovo stadio di Inter e Milan dopo l’accordo, raggiunto ieri tra club e comune, per l’adeguamento delle volumetrie. A margine dell’incontro, ha parlato anche il dirigente nerazzurro Alessandro Antonello, commentanto la svolta nelle trattative

STEP DECISIVO – Il nuovo San Siro vede il traguardo più vicino. Il “Corriere della Sera” ha dato l’accordo tra Inter, Milan e Comune di Milano praticamente per fatto (QUI i dettagli), mentre “La Gazzetta dello Sport” è più cauta e parla di “intesa ad un passo per le volumetrie commerciali“, nonostante il comunicato congiunto dei club sia piuttosto eloquente. Le società hanno in tasca il sì per 90mila metri quadrati extrastadio e l’ad Corporate dell’Inter Alessandro Antonello, presente ieri all’incontro, ha commentato così l’intesa raggiunta con le autorità istituzionali: «Questo è il segnale che le due società vogliono bene a Milano e che due investitori stranieri credono fermamente nel rilancio della città in un momento così difficile. Siamo fiduciosi, stiamo andando nella direzione giusta».

E ADESSO? – L’ottimismo di Antonello è ben giustificato dalla piega degli eventi, che hanno subito una netta accelerazione dopo i rallentamenti causa Covid-19. Adesso il Comune dovrà svolgere nuove verifiche tecniche sul progetto. Poi servirà il voto del Consiglio comunale e il passaggio in Regione per la parte commerciale. Nella road map del nuovo San Siro, oltre alla scelta del progetto vincente da compiere entro l’estate, c’è l’obiettivo di giocare la prima partita nella nuova arena nel 2024. Soltanto dopo si completerà l’intero distretto, con l’inaugurazione ufficiale prevista per il 2028.

