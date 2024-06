Antonello: «Oaktree-Inter, passaggio naturale. Marotta garanzia»

Antonello è tra i dirigenti presenti al Festival della Serie A a Parma. Nel suo lungo intervento direttamente dal palco, ha parlato del passaggio di proprietà da Suning a Oaktree, in una stagione importante per l’Inter coronata con la vittoria del ventesimo scudetto. Poi ha espresso la sua opinione sulla carica di Giuseppe Marotta nuovo presidente del club, lo stadio e la prossima stagione.

PASSAGGIO NATURALE – Alessandro Antonello ha parlato del cambio di proprietà all’Inter: «Cambio di proprietà dopo lo scudetto? Abbiamo celebrato la seconda stella, frutto di un lavoro importante con una squadra che ha giocato un calcio veramente spettacolare nella stagione in corso. Il lavoro dell’area sportiva è stato molto importante. Il modo in cui è stato vinto ci ha reso ancora più orgogliosi perché vincere un campionato in un derby e la seconda stella dopo 58 anni, è stato importante. Questa nuova proprietà faceva già parte del club da tre anni, il passaggio però c’è stato ed è avvenuto in maniera naturale. La cosa importante è che le ambizioni del club non sono cambiate. L’obiettivo è quello di lottare per le posizioni più alte perché questa è la nostra storia. Ci auguriamo che questo nuovo capitolo possa proseguire all’insegna dei successi».

COSA CAMBIA – Antonello entra nello specifico, tornando sul nuovo ruolo di Giuseppe Marotta: «Il principio che ha segue guidato la governance è il concetto di delega che viene data ai manager, in questo caso anche al nuovo presidente Marotta a cui voglio fare i complimenti, che è sinonimo di garanzia. Di conseguenza il fatto di dare fiducia ai manager che hanno operato negli ultimi anni, penso che sia un elemento in comune indipendentemente dalla proprietà, che sia una famiglia o meno».

Nuova stagione e progetto stadio, Antonello spiega tutto

LO STADIO – Antonello torna sul discorso stadio, aggiornando sul tema: «Esiste un problema in questo paese che purtroppo gli impatti burocratici non aiutano gli investitori. Noi abbiamo presentato un progetto nel 2019 e non abbiamo ancora visto la conclusione di questo Iter. Dall’altro lato siamo stati costretti ad avere un piano B, abbiamo un’esclusiva fino a fine gennaio per l’area di Rozzano. L’alternativa è quella di una possibile ristrutturazione di San Siro che il sindaco di Milano ha messo in mano a WeBuild e vedremo a fine giugno quali saranno gli sviluppi. La volontà è quello di dare a club come il nostro la possibilità di essere competitivi in Europa anche a livello di infrastrutture».

NUOVA STAGIONE – Antonello chiude parlando degli impegni in vista della prossima stagione: «Troppi impegni la prossima stagione? Questo fenomeno risale a 2-3 anni fa e che forse viene affrontato in maniera importante solo adesso. L’Inter deve aspirare ad essere presente in tutte le competizioni sportive, cercando anche di vincere. Un club come il nostro deve cercare di fare sempre il meglio in tutte le competizioni. L’interesse del nostro club riguarda la tutela dei nostri giocatori. Da un lato non possiamo rinunciare a determinate competizioni per il lustro e l’opportunità che danno al club, sottrarsi sarebbe quella che è la nostra identità. Dall’altro lato, la salute dei nostri giocatori è assolutamente una delle priorità del nostro club. È per questo motivo che la rosa che abbiamo costruito è in grado di poter affrontare gli impegni per la prossima stagione».