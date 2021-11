Antonello: «Nuovo stadio, presto il progetto! Inaugurazione nel 2027»

Alessandro Antonello, CEO Corporate dell’Inter, nel corso dell’evento Italian Sports Day nell’Expo Dubai ha parlato anche del tema stadio.

ITALIAN SPORTS DAY – Antonello, nel corso dell’evento Expo, ha preso la parola in quanto rappresentate dell’Inter: «Per me è un grande piacere essere qui e rappresentare l’Inter all’interno dell’evento Italian Sports Day qui a Expo. Lo sport è un veicolo per il proprio paese e il posizionamento a livello globale. Noi siamo internazionali da sempre, dalla nostra fondazione. Questo è ancor più vero e concreto dall’arrivo di Suning. L’Inter ha intrapreso un percorso di crescita che ha portato il club in questi anni ad affermarsi a livello globale con un brand di eccellenza del made in Italy. Nel 2017 nasce l’Inter Media House ponendo l’attenzione verso la creazione di contenuti sempre più localizzati. Il lancio del nuovo logo è stata la consacrazione di questo percorso, la nuova identità visiva ha reso il nostro brand sempre più contemporaneo, con un pubblico sempre più digitale e attento all’estetica. Sono inoltre orgoglioso di annunciare oggi la partnership con uno dei brand più importanti del fashion in Italia, cioè con Moncler che vestirà la prima squadra a partire da questa stagione. Le nuove strutture moderne rispecchiano l’ambizione futura del club, come il centro sportivo e la nuova sede. Siamo i campioni d’Italia in carica, siamo tornati a vincere dopo undici e abbiamo l’orgoglio di presentare l’Inter da campioni d’Italia anche in Europa».

NUOVO STADIO – Antonello, a proposito di nuove infrastrutture, ha parlato anche del progetto del nuovo San Siro: «Essenziale per garantire una ripresa con il nuovo slancio per il club e per la nostra città, è il progetto per il nuovo stadio di Milano. La nostra ambizione è quella di costruire un impianto moderno, innovativo e all’altezza dei nostri tifosi e della nostra città. Una struttura che vive 365 giorni l’anno. Presto sarà annunciato il progetto vincitore che ci aspettiamo porto all’inaugurazione del nuovo impianto nel 2027. Il Meazza sarà protagonista della cerimonia d’apertura di Milano Cortina».