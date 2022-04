Antonello: «Italia non aiuta i grandi progetti! Le opzioni di Inter e Milan…»

Antonello risponde a tutti i dubbi avanzati nell’ultimo periodo sul Nuovo Stadio Milano. L’Amministratore Delegato Corporate dell’Inter, intervenuto nel corso di “Tutti Convocati” sulle frequenze di Radio 24, fa il punto sui piani nerazzurri in coppia con il Milan. Di seguito il primo estratto del lungo intervento radiofonico di Antonello

NUOVO STADIO MILANO – Il lavoro che riguarda la costruzione del nuovo impianto sportivo dell’Inter è curato da Alessandro Antonello (vedi dichiarazioni), che chiarisce: «Siamo partiti con tanto entusiasmo, come sempre in questi progetti. Purtroppo siamo consapevoli che il sistema Italia non aiuta, soprattutto nelle grandi infrastrutture, in particolare quelli sportivi. Nonostante ci fossimo approcciati alla legge sugli stadi, purtroppo la burocrazia in Italia non aiuta. E in questo caso i tempi si sono prolungati oltre il dovuto, nel nostro caso. Non voglio capire la politica di Milano, sono un uomo d’azienda (sorride, ndr). Non entro nei meandri politici, noi vogliamo seguire le regole. Ma le regole dovrebbero essere accompagnate da tempi certi di esecuzione. Per gli investitori la cosa più difficile da accettare è l’incertezza». L’intervento di Antonello inizia proprio dal problema storico-politico.

VALUTAZIONE DEL PIANO B – Antonello entra nel dettaglio dei rallentamenti del progetto “Nuovo Stadio Milano” in coppia con il Milan: «Dopo mille giorni siamo ancora in attesa di approvazione dell’accettazione di un progetto. C’è di mezzo la trasparenza. Nessuno dei due club ha mai pensato di non dover affrontare questa fase, ma ora i tempi sono lunghissimi. Non voglio fare confronti con altri Paesi, ma in tre anni altrove sarebbero già in stato avanzato. Se non addirittura in conclusione del progetto. Quando si presentano progetti di questa natura e così importanti, bisogna avere sempre piani alternativi se il progetto principale non si riesce a raggiungere. Noi siamo investitori che guardano in maniera concreta alle opzioni che si presentano sul terreno. L’obiettivo è raggiugere un nuovo stadio nei tempi più brevi possibili. Non è un’opzione a salve, ma si sta studiando e si deve valutare. Appena avremo tuti gli elementi per prendere una decisione, lo faremo negli interessi dei club. Per avere un nuovo stadio nei tempi più brevi possibili. Le opzioni ci sono, vediamo…». Queste le parole di Antonello, Amministratore Delegato Corporate dell’Inter.