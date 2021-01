Antonello: “Inter, prudenza per budget 20/21. Eliminazione Champions…”

Alessandro Antonello

Secondo quanto riporta il noto portale Calcio e Finanza, l’Inter – nell’ultima redazione del budget per la stagione 2020/2021 – avrebbe usato delle stime “prudenziali”, come spiegato dall’Amministratore Delegato Alessandro Antonello nell’ultima assemblea degli azionisti. Evento dove è intervenuto anche Giuseppe Marotta (vedi articolo).

STIME PRUDENZIALI – Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Spaziante di Calcio e Finanza, dal verbale dell’ultima assemblea degli azionisti dell’Inter (risalente al 27 novembre) emerge prudenza. Un concetto sottolineato anche dall’Amministratore Delegato Alessandro Antonello che, rispondendo a uno dei soci, ha ribadito come nella redazione del budget per la stagione corrente sia stata tenuta in conto l’eliminazione dalla Champions League, avvenuta poi effettivamente pochi giorni dopo. Queste le sue parole: «Ai fini della redazione del budget la Società ha adottato un approccio prudenziale, adottando come ipotesi un’eliminazione dalla Champions League a seguito della fase a gironi».

Fonte – Calcio e Finanza, Matteo Spaziante