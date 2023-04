Antonello: «Euroderby? Eccitazione! Suning, dato stabilità all’Inter»

Il Ceo Corporate dell’Inter, Alessandro Antonello, presente all’Università Bocconi di Milano ha parlato dell’Euroderby fra Inter e Milan nonché di stadio, Suning e Superlega

STADIO ED EURODERBY − Antonello ritorna sul tema stadio per poi ovviamente rispondere alla domanda sull’atteso scontro di Champions League fra inter e Milan: «Il faro che ci ha guidato nel progetto congiunto è la sostenibilità. Non c’è progetto che non abbia questa idea al centro. Oggi San Siro non regge i nuovi valori della sostenibilità. Euroderby? Deve essere un orgoglio non solo per città, ma per tutto sistema. Stiamo vivendo giornate di eccitazione clamorosa, arrivano attestati di stima da tutto il mondo. Il tanto vituperato calcio italiano ha portato cinque squadre nelle semifinali delle coppe, ogni tanto anche noi come italiani dovremmo guardare il lato positivo».

SUNING − Antonello sull’arrivo degli investitori stranieri: «Non bisogna mai spaventarsi se arrivano investitori dall’estero, lo sforzo da fare è quello di coniugare le dimensioni globali e locali. Abbiamo avuto fortuna di avere un gruppo internazionale che ci ha dato stabilità e ci ha permesso di sviluppare una strategia chiara. Abbiamo guardato a un aspetto più globale rispetto al focus domestico che arrivava dalle gestioni precedenti e questo porta a cambiare l’approccio che si ha di fare anche le cose quotidiane».

SUPERLEGA − Poi Antonello conclude col progetto internazionale: «I principali club italiani hanno aderito al progetto. Abbiamo riconosciuto fosse sbagliata questa idea per come era stata posta, anche se era percorso che sarebbe dovuto nascere all’interno delle istituzioni. Da quella esperienza negativa è partito un processo per idee innovative che guardano a futuro del calcio in assetto diversi». Le sue parole riprese da Gianluca Di Marzio.com.