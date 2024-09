Antonello chiaro: «Le parole di Commisso? Inter ha sempre rispettato le regole»

Alessandro Antonello ha risposto, al termine del vertice della Lega svoltosi nella giornata di oggi 9 settembre, alle parole di Rocco Commisso circa i suoi dubbi sull’iscrizione al campionato di società indebitate come Inter e Milan.

RISPOSTA CHIARA – Alessandro Antonello si è espresso a TMW sul tema delle parole di Rocco Commisso contro Inter e Milan per i problemi finanziari avuti dalle due squadre negli ultimi anni. Il CEO Corporate dei nerazzurri ha indicato in maniera chiara ma garbata il suo punto di vista in merito: «L’Inter ha sempre rispettato le regole e continuerà a farlo!». Il patron della Fiorentina aveva detto questo: «Ho detto che la Fiorentina non avrebbe mai rischiato il fallimento e grazie a continui investimenti importanti e con grande attenzione alle regole economiche che esistono nel calcio e al Fair Play Finanziario, anche se qualche illustre società continua a non rispettarle, noi siamo presi a esempio non solo in Italia ma anche in Europa come società modello».

Questione stadio: Antonello ribadisce la posizione dell’Inter!

L’ATTESA – Antonello si è anche concentrato sul tema relativo al dossier stadio, con l’Inter che non ha ancora sciolto i suoi dubbi in merito alla possibilità di continuare a San Siro anche nelle prossime stagioni. Sul punto, il dirigente nerazzurro ha assunto questa posizione: «La questione stadio? Ci incontreremo col sindaco come previsto nei prossimi giorni. Possibilità effettiva che l’Inter possa rimanere a San Siro? Non ci sono ancora risposte certe».