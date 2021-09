Antonello: «Accordo con Socios essenziale per la nuova era dell’Inter con i tifosi»

Antonello commenta la novità $Inter Fan Token a ormai poche ore dal lancio ufficiale. L’AD Sport dell’Inter si dichiara molto fiducioso del successo di questa nuova partnership, che andrà oltre il main sponsor già presentato. Di seguito le dichiarazioni di Antonello riprese dal sito ufficiale dell’Inter

TIFOSI AL CENTRO – Insieme al comunicato pubblicato dall’Inter per annunciare l’evento ufficiale in programma con Socios (vedi informazioni), l’AD Corporate Alessandro Antonello spiega l’importanza dell’iniziativa: «Il lancio dell’$Inter Fan Token è il primo importante momento di attivazione insieme ai nostri fan della partnership con Socios.com, un accordo che pone al centro lo sviluppo del fan engagement. Per il Club nerazzurro i tifosi hanno da sempre un ruolo fondamentale. Ed è per noi essenziale che il percorso di sviluppo e innovazione che caratterizza la nuova era dell’Inter permetta a tutti i nerazzurri di essere sempre più parte del nostro mondo. Siamo sicuri che l’$Inter Fan Token avrà grande successo all’interno della nostra community». Queste le dichiarazioni di Antonello per presentare al meglio l’evento in programma.

Fonte: Sito Ufficiale del Club [Inter.it]