Andreazzoli: «Inter fortissima ma tutto è possibile. Recuperi? Solo uno»

Il mister dell’Empoli Aurelio Andreazzoli, durante la conferenza stampa alla vigilia di Inter-Empoli di Coppa Italia, ritiene tutto aperto nonostante l’avversario. Poi aggiorna sugli infortunati

BANCO DI PROVA − Andreazzoli presenta la gara di San Siro: «Sarà banco di prova per la squadra e per gli stessi giocatori che sono stati utilizzati poco. Vogliamo ben figurare contro un avversario che fa un calcio splendido, per la partecipazione organizzata di tutti gli interpreti. Per quanto avremo nelle nostre possibilità, cercheremo di dare il 100%».

PORTA APERTA − Per Andreazzoli gara complicata ma non si abbatte: «Che sia difficile non occorre a me stare a ribadirlo. Ma tutto è possibile, il calcio è fantastico perché lascia aperta qualsiasi tipo di porta. Ovviamente ci sono delle situazioni problematiche come domani che giochi contro la squadra più forte della Serie A».

RECUPERI − Sugli infortunati, così Andreazzoli: «Recuperiamo Marchizza che rientra in gruppo e nessun’altro rispetto a quanto detto sabato. Parisi, Luperto, Di Francesco ai box. E’ una partita che arriva in un momento particolare, perché siamo con meno giocatori disponibili. Ma vogliamo onorare l’impegno facendo i ragionamenti per quanto si possa ragionare in virtù di domani e di domenica prossima».

RAGIONAMENTI − Andreazzoli fa i conti con più partite: «Faremo due conti per salvaguardare le energie in virtù dello sforzo fatto due giorni fa nonché della gara di domani e contro la Roma. Chi sta bene deve recuperare le energie e speriamo che la partita non ci offra la necessità o non ci obbliga a fare delle scelte che non siano le nostre».

STADIO − Il suo commento sulla capienza ridotta: «Credo che sia una penalizzazione per entrambe le squadre. Troppo bello giocare a San Siro quando il pubblico partecipa numeroso. E’ una spinta in positivo non è un timore. Credo ormai che i ragazzi hanno visto San Siro, Napoli, Roma, Torino quindi siamo vaccinati a questo altrimenti quando arriva il risultato delle esperienze fatte».

TITOLARI E MERCATO − Infine, Andreazzoli ha parlato di qualche titolare e del tema rinforzi: «Arslani gioca dall’inizio. Ujikani non giocherà in porta dall’inizio bensì Furlan. Mercato? Ormai è annosa questa questione. Bisogna adattarci, fortunatamente o meno, non ci interessa e non mi riguarda l’argomento perché riguarda Pietro Accardi. Ci piacerebbe fare qualcosa perché abbiamo avuto dei guai importanti come Ekong, Valdazzi, Haas sono problemi che riguardano tutta la stagione. Avremmo voluto puntare su di loro, quindi qualcosa ci manca. Facciamo di necessità virtù, speriamo almeno di riempire la casella di Haas che si è svuotata in maniera inaspettata.