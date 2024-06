Ancora più Inter nell’Italia titolare? Possibile sorpresa contro la Croazia! – Sky

L’Inter ha già dato all’Italia quattro titolari nelle prime due gare degli Europei di Germania. Si tratta di Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Nicolò Barella e Davide Frattesi. Possibile l’inserimento di un quinto nerazzurro tra i titolari contro la Croazia.

LA SORPRESA – L’Inter non smette di rivestire una centralità per l’Italia di Luciano Spalletti. Dopo aver rappresentato la squadra con più titolari nell’11 del tecnico toscano, grazie alla presenza di Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Nicolò Barella e Davide Frattesi, i nerazzurri potrebbero incrementare il proprio contributo con l’ingresso di Matteo Darmian nel roster degli 11 titolari dell’incontro con la Croazia.

Darmian titolare in Italia-Croazia? L’Inter osserva interessata

LA NOVITÀ – Come riportato da Sky Sport direttamente dal ritiro dell’Italia, Luciano Spalletti potrebbe rivoluzionare l’assetto difensivo della sua Nazionale in considerazione dell’esigenza di rialzare immediatamente la testa dopo il tracollo, più mentale che nel risultato, contro la Spagna. Per ottenere il proprio scopo l’ex tecnico dell’Inter potrebbe decidere di schierare Matteo Darmian dal 1′ del match contro la Croazia. Quest’ultimo incontro, avente il carattere di un “dentro o fuori”, rappresenterà per gli azzurri l’occasione da sfruttare per blindare l’accesso alla fase a gironi degli Europei. Per farlo, contare su una figura come il classe 1989 potrebbe agevolare lo scopo auspicato.