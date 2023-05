Altro turno, altra corsa: vigilia di Serie A: Inter e altre 5. Gli incroci!

Vigilia di campionato. Domani parte la 33esima giornata di Serie A. Si lotta tanto per andare in Champions League. L’Inter è lì e fa a pugni con altre 5 squadre

NO STOP − Nessun attimo di sosta in Serie A. Dopo il lungo weekend iniziato venerdì e finito domenica sera, tre giorni e subito si ritorna in campo per l’ultimo turno infrasettimanale della stagione. Oggi è già vigilia della trentatreesima giornata. In campo domani tra le 18 e le 21 con ben otto partite per chiudere il sipario giovedì tra Empoli e Udine (il Napoli potrebbe festeggiare il suo terzo titolo). Sarà un altro turno appassionante in ottica Champions League. Sono ben sei le squadre coinvolte e racchiuse in appena sei lunghezze: Lazio seconda a 61 punti, Juventus terza a 60, Inter, Roma e Milan appaiate a 57 punti e infine leggermente più giù l’Atalanta con 55. Insomma un enorme e intricato groviglio. Gli incroci.

MILANESI CONTRO CHI LOTTA PER NON RETROCEDERE − Iniziando dalle due milanesi, Inter e Milan giocheranno rispettivamente a Verona contro l’Hellas e a San Siro contro la Cremonese. Vita più complicata per la squadra di Simone Inzaghi, che dovrà vedersela al Bentegodi contro la squadra probabilmente più in forma e motivata dell’intrigante calderone in basso alla classifica. La squadra di Zaffaroni ha pareggiato a Cremona all’ultima giornata, pari che gli ha permesso di agganciare lo Spezia al quartultimo posto. Ora la salvezza è possibile. Sfida complicata. Il Milan, invece, affronterà una Cremonese quasi spacciata. Sono sette le lunghezze dal quart’ultimo posto. Dalla sua, la squadra di Ballardini ha la possibilità di giocare comunque con libertà di testa e senza avere nulla da perdere.

ROMANE A RISCHIO − Turno più complicato per Lazio e Roma, rispettivamente contro Sassuolo e Monza. I biancocelesti hanno disperso il margine guadagnato con due sconfitte di fila, l’ultimo sonora a Milano contro l’Inter. Ora rischiano. Il Sassuolo arriva dalla vittoria in rimonta e in inferiorità numerica con l’Empoli. Un altro stop per la banda di Sarri significherebbe non solo consegnare il titolo al Napoli, ma soprattutto il rischio di farsi acciuffare da tutte le inseguitrici. Tanto complicata la trasferta in Brianza per la Roma di José Mourinho. I giallorossi, alle prese con parecchie defezioni (Smalling, Dybala in forse come Wijanaldum), giocheranno contro la squadra rivelazione del campionato: il Monza di Palladino. I brianzoli, ormai salvi, giocheranno a viso aperto senza fare calcoli. Per la Lupa sarà dura.

JUVE COL LECCE E ATALANTA CONTRO LO SPEZIA − Ad aprire la giornata ci penseranno alle 18 anche Juventus e Atalanta. Allo Stadium arriva il Lecce di Baroni, invischiato nella lotta salvezza. La vittoria contro l’Udinese ha dato respiro, ma il terzultimo posto dista solamente quattro punti. Devono sudarsela fino alla fine. Dall’altro lato, la squadra di Allegri non vince in campionato da un mese (1-0 il primo di aprile col Verona). Marcia che ha ripreso fortemente l’Atalanta. La Dea è rientrata prepotentemente in lotta per la Champions League. Sta bene e la vittoria a Torino contro i granata ne è una dimostrazione. Ma al Gewiss arriverà uno Spezia con l’acqua alla gola.