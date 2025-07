Inter fuori dal Mondiale per Club: niente 12 milioni! Ecco il bottino finale – TS

L’Inter ha lasciato il Mondiale per Club perdendo 2-0 contro il Fluminense. Un’eliminazione che è costata alla società interista 12 milioni di euro, ma il bottino, alla fine dei giochi, non è comunque da buttare.

ELIMINATI – Inter senza quarti e senza 12,2 milioni di euro. Nella serata italiana di ieri, i nerazzurri hanno perso 2-0 contro il Fluminense facendosi estromettere dal Mondiale per Club agli ottavi di finale. Dunque niente quarto con l’ex Simone Inzaghi, che questa notte ha battuto 4-3 ai tempi supplementari il Manchester City di Pep Guardiola. Adesso per la Beneamata riposo e poi si ripartirà verso la seconda parte di luglio per il ritiro pre-campionato. Le date dovranno essere ancora ufficializzate. Ma ritornando al Mondiale per Club, l’Inter, considerando sia la partecipazione e sia l’arrivo fino agli ottavi, frutto del primo posto nel girone E contro Monterrey, River Plate e Urawa Reds, con due vittorie e un pareggio, si è portata a casa, riferisce Tuttosport, un bottino di 33 milioni di euro.

Per l’Inter stagione lunga ma senza trofei: l’epilogo il Mondiale per Club

STAGIONE LUNGA MA SENZA TROFEI – L’Inter di Chivu a metà luglio ripartirà con gli allenamenti e i lavori di preparazione della prossima stagione, che sarà lunga e intricata come l’ultima. La 2024-25, conclusasi con zero titoli ma con tanti soldoni portati nelle casse societarie, è iniziata esattamente il 17 agosto con il 2-2 contro il Genoa e si è conclusa 2-0 il 30 giugno a Charlotte.

