Allegri, voci su panchina PSG ma lui sogna l’Inter! La situazione

Allegri Marotta

Indiscrezioni accostano Massimiliano Allegri alla panchina del PSG, ma l’allenatore livornese punterebbe a quella dell’Inter

VOCE – Secondo quanto riportato da Sport.fr, Massimiliano Allegri non sarebbe destinato alla panchina del PSG. Il posto di Thomas Tuchel sarebbe traballante, ma non per essere rimpiazzato dal tecnico italiano. Infatti quest’ultimo sognerebbe di guidare l’Inter. Nuove voci quindi sull’allenatore, principale candidato a sostituire Antonio Conte alla squadra nerazzurra. Tuttavia al momento l’ipotesi esonero o comunque addio del leccese non sembra essere presa in considerazione.

Fonte: Nicolas Finol – Sport.fr