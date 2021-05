Allegri, tentativo Inter! Ma per lui spunta un’altra big: corsa a tre – Sky

Dopo che Inzaghi è sfumato (vedi articolo) torna in auge il nome di Allegri per l’Inter. Luca Marchetti, nel post partita della finale di Europa League Villarreal-Manchester United (vedi articolo), parla di tentativo per l’allenatore livornese.

ALLENATORE CONTESO – Luca Marchetti aggiorna: «L’Inter ha fatto sicuramente un tentativo per Massimiliano Allegri. Come sia andato non lo so, c’è da dire un’altra notizia molto importante: Zinédine Zidane avrebbe comunicato alla squadra che non sarà l’allenatore del Real Madrid nella prossima stagione. Si apre un altro fronte dove è impegnato Allegri: il primo che arriva se lo prende. L’Inter ha avuto un contatto, anche la Juventus in virtù del grande rapporto. Il Real Madrid aveva imbastito una trattativa con Allegri negli scorsi mesi: ci sono stati contatti col suo agente. La Juventus non ha preso in considerazione altri allenatori: o Andrea Pirlo o Allegri. L’Inter ora si trova a dover scegliere: dodici ore fa l’allenatore lo aveva, Antonio Conte».