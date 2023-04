Allegri: «Infortunio per Vlahovic! Andata? Juventus da esempio»

Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Juventus, semifinale di ritorno di Coppa Italia. A San Siro si ripartirà dall’1-1 dell’andata firmato Cuadrado-Lukaku. Vlahovic difficilmente ci sarà

Si aspetta una simile all’andata o diversa?

Sempre Inter-Juventus, bellissima partita, semifinale di ritorno di coppa. Entrambe si giocheranno la finale, dovrà essere una bellissima serata di sport. Faremo il possibile per andare in finale

Come sta la squadra, condizione dei giocatori?

Gioca Perin, ho dubbi in difesa. Ma Vlahovic da valutare ma difficilmente sarà della partita, ha subito una distorsione! Miretti e Iling stanno tornando in buona condizione, mi sembra di nuovo centrato

Pogba dal 1′?

Domani potrà fare un pezzo di partita.

Come si prepara quest’ultima parte di stagione?

Noi dobbiamo preparare la partita come sempre facciamo. Ogni gara è difficile, faremo di tutto per andare in finale ma se non ci riusciremo faremo i complimenti all’Inter. Dopo la coppa testa al campionato, l’obiettivo è arrivare tra le prime quattro e soprattutto secondi per accedere alla Supercoppa. Bisogna continuare a pensare e a lavorare sul campo. Non voglio parlare di tribunali e robe sportive, le lamentele non portano da nessuna parte. Fa parte del mio modo di pensare, bisogna continuare su questo comportamento perché non dobbiamo avere dispendio di energie. Le lamentele non portano punti, dobbiamo essere arrabbiati perché domenica abbiamo lasciano dei punti sul campo. Il gol è responsabilità nostra e dobbiamo assolutamente migliorare. Sul campo fatti 59 punti.

Che sarà del suo futuro?

Ho contratto di 2 anni, sono privilegiato lavorare alla Juventus. Fare 7 anni qui e per poche persone. Nell’arco della vita ci sono difficoltà e cose che non vanno bene, bisogna affrontare con lucidità. Quando faccio parte di una società sono un’aziendalista perché non solo ho una responsabilità tecnica. Dobbiamo arrivare secondi, arrivare nelle due finali che non è facile. Bisogna avere le idee chiare per quelle che sarà la stagione prossima. C’è da programmare con tutta la serenità e la voglia di migliorare. Il prossimo anno ci metteremo tutto l’impegno possibile per ritornare a vincere. Stanno arrivando risultati, la Juventus è l’unica squadra in Italia ad avere la seconda squadra, i 10 anni della Juventus sono stati importanti come parla la storia della Juventus. Oggi però bisogna stare zitti, anzi bisogna farlo sempre. Lavoriamo con serietà.

Kostic-Chiesa? Il comportamento dei suoi giocatori?

Stanno bene tutti, noi dobbiamo continuare a comportarci meglio. Cercheremo di alzarci spesso dalla panchina, il nostro deve essere un comportamento esemplare. Domani partita bella, quello che è successo all’andata resta all’andata. La Juventus ha preso 171 persone grazie all’avanguardia dello stadio. Sotto questo aspetto la Juventus sta facendo un ottimo lavoro e quindi è un esempio da perseguire. Ma domani dovrà essere una partita serena, forte agonisticamente e speriamo che vada tutto liscio.

La Coppa Italia fondamentale. Con il Napoli dimostrato di essere forte, ma serve curare la concentrazione

Tutti gli anni lavoriamo per i trofei, lo scorso ci è sfuggita la Coppa Italia. Abbiamo la possibilità dell’Europa League, stiamo facendo un buon lavoro perché sono stati inseriti tanti giovani. Uno di 22 anni potrà essere chiamato di nuovo giovane, visto quello che hanno fatto. Ma non lamentiamoci se uno chiama giovane un ragazzo di 22 anni. Non decidono mai e quindi va bene così. La concentrazione è da migliorare, il calo di tensione col Napoli e a Sassuolo ci è andato contro.

Senza Vlahovic gioca Milik o Chiesa con Di Maria?

Domani mattina vedrò, se Milik ha recuperato gioca.

Tridente?

Kean è fuori sicuro. Domani decido se far giocare Milik, Di Maria e Chiesa o se ne giocheranno due. I cambi saranno importanti e mi serviranno.

Che si aspetta domani da Di Maria?

Giocatore straordinario, gli basta anche mezz’ora per decidere. L’altra sera lo ha dimostrato.