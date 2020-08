Allegri in pole position per l’Inter, Conte oggi lontano: decide Zhang – Sky

Allegri torna di moda per la panchina dell’Inter dopo lo sfogo di Conte. Come ricostruito da “Sky Sport”, la situazione odierna non è delle più rosee in casa nerazzurra. In attesa del finale di stagione e dell’ultima parola, che sarà quella del Presidente Zhang

PANCHINA BOLLENTE – La frattura tra Antonio Conte e l’Inter è difficilmente ricomponibile. Conte non vuole fare il parafulmine per un’altra stagione e lamenta mancanza di protezione. La dirigenza guidata da Beppe Marotta, invece, crede di avere fatto di tutto per mettere l’allenatore nelle condizioni di far bene. Così difficilmente si andrà avanti. Se la situazione non rientrerà, è pronto Massimiliano Allegri, che è sempre sullo sfondo e in pole position per rimpiazzare Conte. Si attende il finale di stagione in Europa League prima del confronto decisivo dell’attuale tecnico con il Presidente Steven Zhang, che servirà per delineare il futuro dell’Inter in panchina. Conte oggi è lontano, Allegri attende novità da Milano.