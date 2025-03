L’Albania di Asllani si piega all’Inghilterra: ma l’Inter sbaglia pronostico!

L’Albania esce sconfitta 2-0 dalla sfida di qualificazione ai Mondiali del 2026 contro l’Inghilterra. In campo c’è il centrocampista dell’Inter Kristjan Asllani.

PRIMO TEMPO – Palcoscenico delle grandi occasioni questa sera per Kristjan Asllani. Il vice regista dell’Inter indossa la maglia della sua Nazionale e scende in campo a Wembley per sfidare l’Inghilterra nella prima partita di qualificazione ai Mondiali del 2026. Schierato nella formazione titolare di Sylvinho, Asllani si posiziona a centrocampo sin dal primo minuto al fianco di Ramadani. L’offensiva dei padroni di casa si fa sentire immediatamente, creando non pochi problemi alla difesa dell’Albania. Il risultato sul tabellino cambia già al 20′, quando Jude Bellingham serve Myles Lewis-Skelly, che calciando un rasoterra sigla l’1-0.

Inghilterra-Albania 2-0

SECONDO TEMPO – Dopo l’intervallo l’Albania prova a reggere l’urto dell’Inghilterra, che trova il raddoppio solo dopo la mezz’ora del secondo tempo. È, infatti, al 77′ che arriva il 2-0 della squadra del CT Tuchel. Questa volta il gol porta la firma di Declan Rice, per l’assist, e di Harry Kane che finalizza nella porta di Strakosha. Proprio quest’ultimo, subito dopo il doppio svantaggio dell’Albania, sembra avere un problema fisico non indifferente, tanto da essere costetto a lasciare il campo. Al suo posto Sylvinho schiera Elhan Kastrati. Il risultato della gara rimane inalterato fino alla fine, con Asllani che incassa una sconfitta dall’Inghilterra ma mette nelle gambe 90′. Il pronostico dei suoi compagni dell’Inter, a quanto pare, non ha trovato riscontro nella realtà.