Albania-Andorra, formazioni ufficiali: Asllani cerca la ‘riscossa’

Albania-Andorra, formazioni ufficiali appena diramate dai due CT. In campo anche il giocatore dell’Inter Kristjan Asllani. Il regista cerca il primo successo in queste qualificazioni.

IN CAMPO – Seconda partita del gruppo K valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 e a Tirana si gioca Albania-Andorra. Grande occasione per Asllani, pilastro della nazionale allenata da Sylvinho. Il regista dell’Inter, vice di Hakan Calhanoglu, vuole un successo per rimettere subito in corsa la sua nazionale e ripresentarsi a Milano con un buon umore. Il teatro sarà ovviamente quello dello Stadio di Tirana, ossia l’Arena Kombetare, sede principale per le partite della nazionale albanese. La posta in gioco è altrettanto importante. Per entrambe sarà fondamentale riscattarsi dopo le sconfitte all’esordio contro Inghilterra e Lettonia. Asllani in questa stagione con l’Inter sta giocando spesso, complice anche qualche infortunio di troppo per Hakan Calhanoglu. Si gioca per le qualificazioni ai prossimi campionati del Mondo, che si terranno nel 2026 in tre paesi: Stati Uniti, Messico e Canada. Di seguito le formazioni ufficiali di Albania-Andorra.

Albania-Andorra, formazioni ufficiali: Asllani dal primo minuto

SFIDA – Queste le formazioni ufficiali della partita che si giocherà a Tirana. La nazionale albanese, oltre ad Asllani, si affida a due ex Serie A come Strakosha e Manaj, quest’ultimo con un passato pure all’Inter. Le formazioni:

Albania (4-3-3): Strakosha; Balliu, Gjimshiti, Ajeti, Aliji; Shehu, Asllani, Laçi; Hoxha, Manaj, Broja.

Andorra (4-5-1): Alvarez; Cervos, San Nicolas, Garcia, Borra Font; Oliveira, Garcia, Rubio, Rebes, Babot; Rosas