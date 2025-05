Al-Khelaifi: «La finale non era un obiettivo! Ora l’ultimo passo»

Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, al termine della rifinitura dei parigini all’Allianz Arena, ha rilasciato un commento in collegamento con CBS, emittente statunitense.

PASSO DOPO PASSO – Archiviata la vigilia della finale di Champions League a Monaco, il presidente del Psg, Al-Khelaifi, ha rilasciato un’intervista ai colleghi di CBS. Queste le parole del numero uno dei transalpini in vista della finale contro l’Inter: «All’inizio non pensavamo alla finale. Il nostro obiettivo era superare la fase a gironi e conquistare un posto nei playoff. Siamo andati avanti una partita alla volta, senza guardare troppo lontano. La finale non era nei nostri piani iniziali, ma oggi ci siamo arrivati: manca solo una partita. Abbiamo tanti giovani che hanno dato tutto per la squadra, hanno lottato con determinazione, e ora siamo qui».