UFFICIALE – Akinsanmiro passa al Pisa: la formula scelta dall’Inter

L’Inter ufficializza l’uscita di Ebenezer Ajodun Akinsanmiro. Il centrocampista nigeriano diventa un nuovo giocatore del neopromosso Pisa: i dettagli e la formula dell’operazione appena conclusa dalla dirigenza nerazzurra.

NUOVA ESPERIENZA – Prosegue il mercato dell’Inter, anche sul fronte uscite. I nerazzurri, infatti, hanno come priorità quella di provvedere alla cessione, sia definitiva che temporanea, di diversi calciatori. Tra questi c’è anche Ebenezer Ajodun Akinsanmiro, centrocampista classe 2004, che è appena diventato un nuovo giocatore del Pisa. Dopo l’anno di prestito alla Sampdoria in Serie B, adesso per il giovane calciatore nigeriano è arrivato il momento di mettersi alla prova anche nella massima divisione del campionato italiano.

Akinsanmiro-Pisa, è fatta! Tutti i dettagli sulla formula dell’operazione dell’Inter

IL COMUNICATO – La cessione di Akinsanmiro al Pisa – neopromossa in Serie A – è a titolo temporaneo. Attraverso un comunicato che ufficializza la riuscita dell’operazione, l’Inter fornisce tutti i dettagli dell’affare. Sul sito ufficiale nerazzurro, infatti, si legge: «FC Internazionale Milano comunica la cessione di Ebenezer Ajodun Akinsanmiro al Pisa. Il centrocampista classe 2004 si trasferisce a titolo temporaneo alla squadra toscana con diritto di opzione e contro-opzione». Questa, dunque, la formula utilizzata dalla dirigenza di Viale della Liberazione per il trasferimento del giovane nigeriano al club pisano.