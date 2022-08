Akanji-Inter, serve extra-budget! Possibili sorprese a fine mercato – Sky

Secondo Sky Sport, l’Inter è al lavoro per rinforzare il reparto arretrato. Akanji resta l’obiettivo principale dei nerazzurri. In caso di fumata nera possibili sorprese a fine mercato

RICHIESTA – Secondo quanto riferito da Sky Sport l’Inter continua a lavorare per rinforzare il reparto arretrato. Va sostituito, numericamente, Andrea Ranocchia. L’obiettivo numero uno rimane Akanji, in uscita dal Borussia Dortmund, per cui però servirà un extra-budget messo a disposizione della società (che al momento non c’è). In caso di stallo prolungato per il difensore dei gialloneri, occhio alla pista low-cost Acerbi dalla Lazio. Ma, secondo l’emittente satellitare, non sono escluse sorprese negli ultimi giorni di mercato.