Aguero, occasione a zero per Inter e Juventus? Il Kun apre a un’idea

Sergio Aguero è in scadenza del proprio contratto con il Manchester City e dunque un potenziale colpo a zero per Inter, Juventus, PSG e Barcellona

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato dalla BBC, Sergio Aguero potrebbe prendere una decisione sul proprio futuro. Il Kun ha il proprio contratto in scadenza il prossimo giugno ed è nel mirino di Inter, Juventus, PSG e Barcellona. Ciononostante l’attaccante argentino avrebbe aperto all’idea di restare ai Citizens nella prossima stagione. Conseguentemente il club nerazzurro e le altre pretendenti vedrebbero venire meno la grande occasione di mercato a zero.

Fonte: Simon Stone – BBC.co.uk