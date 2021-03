Aguero, Inter irrompe nella corsa per il Kun: duello con due top club

L’Inter sarebbe pronta a dare battaglia per mettere le mani su Sergio Aguero, attaccante in scadenza di contratto con il Manchester City

INDISCREZIONE – L’Inter non sarebbe attiva solo sul fronte rinnovi. Infatti, secondo quanto riportato dal Sun, il club nerazzurro si sarebbe attivato anche per possibili colpi in entrata. Sarebbe il caso di Sergio Aguero. L’attaccante argentino è in scadenza di contratto con il Manchester City e dunque potrebbe lasciare i Citizens a zero al termine di questa stagione. Per il Kun si sarebbero già interessati Barcellona e PSG.

INTERESSE – La notizia sarebbe che ora anche la società meneghina starebbe monitorando la situazione. Allo stesso modo, i nerazzurri non perderebbero d’occhio anche il centravanti del Manchester United, Edinson Cavani, anche se in questo caso i Red Devils vasterebbero un’opzione di rinnovo di 12 mesi.

Fonte: thesun.co.uk – Martin Blackburn