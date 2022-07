Agoumé imita Pinamonti: l’Inter è pronta a cederlo ma lui tentenna − Sky

Agoumé e Pinamonti sono in uscita dall’Inter. I nerazzurri hanno trovato un accordo con i club interessati ma entrambi frenano il loro addio. Si lavora

STESSO DISCORSO − In casa Inter, si lavora alle uscite. Ma la volontà del giocatore in questione vale tanto. Luca Cilli di Sky Sport fa il punto: «Andrea Pinamonti potrebbe lasciare l’Inter. Personalmente non ha ancora accettato una destinazione. Inter e Salernitana hanno un accordo di massima. In stand-by l’operazione perché il giocatore non ha accettato. Stesso discorso per Lucien Agoumé che è in uscita dai nerazzurri, lo scorso anno al Brest. C’è la Cremonese, l’Inter ha una bozza d’accordo con la società neopromossa ma resta sempre un tassello: il sì del giocatore».