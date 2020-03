Agnelli: “Stimo molto Steven Zhang. PrioritÃ  alla tutela pubblica”

Agnelli: “Stimo molto Steven Zhang. Priorità alla tutela pubblica”

Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ha parlato dell’emergenza Coronavirus a Londra al “FT Business of Football Summit” e ha parlato anche di Steven Zhang, numero 1 dell’Inter. Ecco le sue parole, riportate da “Ansa”

STIMA – Andrea Agnelli ha parlato del Coronavirus e di Steven Zhang, presidente dell’Inter, al “FT Business of Football Summit” a Londra. Ecco le sue parole: “Fa parte delle autorità assumere determinate decisioni, ai club spetta di rispettarle. La priorità in questo momento deve essere la tutela pubblica, come ha sempre sostenuto la Juventus. Steven Zhang? Lo stimo molto, ci siamo confrontati qualche settimana fa e so che condividiamo le stesse priorità sull’emergenza Coronavirus. Dobbiamo agire responsabilmente, alle ripercussioni economiche penseremo in un secondo momento. La posizione della Juventus è sempre stata quella di tutelare in prima battuta le comunità, perché il calcio ha un enorme impatto sociale. E’ giusto che siano state le autorità a decidere come affrontare questa epidemia. Fa parte delle loro responsabilità ed è stato fatto con normative”.

Fonte: Ansa.it.