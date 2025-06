Calhanoglu, agente a Istanbul e fattore tifo! Ipotesi ‘sconto’ Inter – SM

Calhanoglu e il forte interesse del Galatasaray nei suoi confronti. L’agente del turco, Stipic, è a Istanbul. E l’Inter può anche accettare questa offerta.

CAPITOLO APERTO – Il tema Hakan Calhanoglu tiene banco in casa Inter proprio durante le ore di presentazione di Cristian Chivu. Ieri alle 23.15 italiane, il club nerazzurro ha presentato l’allenatore rumeno come successore di Simone Inzaghi direttamente da Los Angeles. Una scelta non da ripiego, come confermato dallo stesso Beppe Marotta, che prima di lasciare la parola a Chivu, ha voluto spendere più di qualche parola. Il nuovo tecnico dovrà essere supportato non solo a parole, ma anche con i fatti. Ecco che ovviamente torna alla ribalta il capitolo calciomercato. E ritornando ad Hakan Calhanoglu, ecco cosa filtra secondo Sport Mediaset: «L’entourage di Calhanoglu è a Istanbul, la trattativa è aperta, l’Inter può accettare una cifra tra i 25-30 milioni di euro. E lo stesso giocatore tifa per il Galatasaray, questo potrebbe essere un fattore». Nel frattempo, Calha si trova a Los Angeles con la squadra per partecipare al Mondiale per Club (leggi il duro attacco di Jorge Valdano). Il turco non dovrebbe giocare la prima partita contro il Monterrey causa infortunio, ma dovrebbe rientrare per la seconda uscita contro l’Urawa Red Diamonds, in programma il 21 giugno.