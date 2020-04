Ag. Martinez Quarta: “Zanetti? Parole emozionanti! Con Inter e Milan…”

Condividi questo articolo

Intervistato ai microfoni di “Calciomercato.com”, Gustavo Goni, agente di Lucas Martinez Quarta, ha parlato del futuro del difensore del River Plate nel mirino di Inter e Milan

MILAN – Queste le parole di Gustavo Goni, agente di Lucas Martinez Quarta, sui contatti con il Milan per il difensore del River Plate. «Devo essere molto sincero: non abbiamo mai avuto riunioni con dei rappresentanti del Milan».

CAPO SCOUT ROSSONERO – Goni sulla missione di Moncada, capo degli scout del club rossonero, in Argentina per seguirlo da vicino. «Sì, so che il Milan è stato in Argentina per seguire alcune partite del River. Non so se sia stato Martinez Quarta il vero motivo della missione, ma non mi sorprenderebbe».

PROSPETTO – Goni sul fatto che il suo assistito sua uno dei prospetti più importanti del calcio argentino. «Direi il più importante, senza ombra di dubbio».

QUALITÀ – Goni sulle caratteristiche tecniche del centrale. «E’ difensore molto rapido e con una grande tecnica. Ha una grande forza e per il calcio moderno penso che sia un profilo ideale. Ha tutte le carte in regola per giocare in un grandissimo club. Non è molto alto, non è un difensore da 190 cm per intenderci, ma ha uno stacco importante».

PARAGONI – Goni su a chi possa assomigliare Martinez Quarta. «Io penso a Fabian Ayala e Fabio Cannavaro, sono due giocatori simili per caratteristiche. E rappresentano due modelli per Martinez».

CONTATTI – Goni sui contatti con club europei prima dell’emergenza Coronavirus. «Io credo che il suo futuro sarà in Europa, non so se nell’immediato. Ma non ci sono dubbi che sia destinato a giocare in un grande club europeo».

GRANDE SALTO – Goni è certo che il suo assistito sia già pronto per giocare in un calcio più competitivo rispetto a quello argentino. «Il calcio argentino è molto competitivo devo dire, Martinez Quarta è abituato a giocare in un grande club come il River Plate. Negli ultimi anni hanno giocato sempre le finali, lui è molto abituato a competere per cose importanti. E’ un ragazzo di 23 anni con due finali di Copa Libertadores alle spalle, che ha già vinto una di queste. Ha vinto delle coppe in Argentina, ha lottato per il titolo nazionale».

ZANETTI – Goni sulle parole del vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, su Martinez Quarta. «E’ sempre molto importante ricevere degli elogi da parte di un ex giocatore così importante come Javier Zanetti. Sicuramente è stato emozionante per lui».

STORIA INTER – Goni sulla possibilità che il difensore possa fare la storia dell’Inter così come diversi giocatori argentini negli ultimi anni. «Non lo so ma speriamo davvero. Speriamo perché stiamo parlando di un club importante come lo è anche il Milan. Sarebbe importante per il Chino giocare in una di queste due squadre».

TRATTATIVA – Goni sulla possibile trattativa in corso con l’Inter. «Non ho avuto contatti particolari con loro. Al di là delle parole di Zanetti non c’è molto, per il momento».

CLAUSOLA RESCISSORIA – Goni sull’esistenza della clausola rescissoria da 22 milioni di euro. «Sì, esatto».

CARTELLINO – Goni poi non esclude che, dopo l’emergenza Coronavirus, il valore del cartellino del suo assistito possa essere più basso. «Può essere, certo. Molto dipenderà dall’entità delle offerte che arriveranno. Io credo che andremo incontro a un mercato diverso. Serviranno flessibilità e immaginazione per intavolare degli affari. Sarà un mercato difficile».

TALENTI – Infine Goni sui talenti pronti a sbarcare in Europa. «Nella nostra agenzia ci sono due grandi talenti che sono passati per il campionato italiano ma erano molto giovani. Mi riferisco a Colombatto, che ora gioca in Belgio, e a Boyé che gioca in Inghilterra. Sono due nomi importanti, magari potranno tornare. Consiglierei Leonardo Godoy, terzino del Talleres, e Tenaglia che ha passaporto comunitario. Sono due giocatori offensivi che potrebbe fare bene in Italia».

Fonte: Daniele Longo – Calciomercato.com