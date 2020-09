ESCLUSIVA – Ag. Males: “Progetto in corso con...

Gezim Ibrahimi, agente di Darian Males – da poco ufficializzato come nuovo giocatore nerazzurro – è stato contattato in esclusiva dalla redazione di Inter-News.it, dove ha svelato quando è nata la trattativa e ha parlato del possibile progetto di crescita del ragazzo.

PRESENTAZIONE – Gezim Ibrahimi, agente di Darian Males, parla molto bene del suo assistito. Questa la presentazione del giocatore ai tifosi dell’Inter: «È un giocatore veloce e tecnicamente molto abile. Il suo piede preferito è il mancino, ed è spesso decisivo nell’ultimo passaggio. Nel reparto offensivo può giocare in qualsiasi posizione».

TRATTATIVA E CRESCITA – L’agente di Males ha poi spiegato quando è nata la trattativa con l’Inter e ha specificato quale possa essere, al momento, il piano della società per la crescita del giocatore: «I discorsi con Piero Ausilio sono iniziati ad aprile e sono andati avanti al meglio, la società si è mostrata molto corretta. Al momento c’è un progetto in corso con un’altra squadra di Serie A, ed è possibile che si tratti del Genoa. Ho fiducia nell’Inter per il percorso di crescita del ragazzo e credo molto nelle possibilità del mio giocatore».

