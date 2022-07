Ag. Lazaro: «Valentino felice per gara col Lens. Esterno a sinistra? A lui…»

Max Hagmayr, agente di Valentino Lazaro, terzino dell’Inter, ha parlato del suo assistito, reduce dalla gara amichevole contro il Lens.

ESTERNO – Queste le parole su Calciomercato.it da parte di Max Hagmayr, agente di Valentino Lazaro, terzino dell’Inter. «Lazaro è felice per la partita che ha fatto contro il Lens, se anche Inzaghi è soddisfatto dovete chiederlo al mister – ha dichiarato l’agente del terzino austriaco, dribblando le domande sul futuro del suo assistito – Esterno a sinistra? A Valentino piace giocare sia a destra che sull’altra corsia, non ci sono grandi differenze per lui».