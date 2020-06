ESCLUSIVA – Ag. Lazaro: “Inter? Concentrato su Newcastle. 4 anni di contratto…”

Max Hagmayr, agente di Valentino Lazaro, è stato contattato dalla redazione di Inter-News.it. Ecco le sue considerazioni sul futuro del suo assistito, attualmente in prestito al Newcastle ma ancora di proprietà dell’Inter.

FUTURO DA DECIDERE – Tra i giocatori che l’Inter ha attualmente in prestito, uno dei nomi che spicca è sicuramente quello di Valentino Lazaro. L’esterno austriaco, arrivato lo scorso anno in nerazzurro dall’Hertha Berlino, ha avuto alcune difficoltà nella sua prima parte di stagione in Serie A, passando poi al Newcastle in prestito per poter accumulare minuti di gioco in vista di un possibile ritorno a Milano. Proprio di questo ha parlato il suo agente Max Hagmayr ai nostri microfoni, sottolineando soprattutto quanto attualmente il giocatore sia concentrato nel finire la stagione nel migliore dei modi: «Al momento non voglio parlare del futuro del giocatore. Se abbiamo firmato quattro anni di contratto non lo abbiamo fatto senza motivo. Però lui ora è concentrato su questo finale di stagione con il Newcastle. Quella in Premier League è un’ottima esperienza, sta giocando ed è concentrato. Per il futuro vedremo, ci sarà tempo per parlarne, ma solo dopo la fine della stagione per una questione di rispetto verso entrambi i club».

