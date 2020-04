Ag. Lautaro Martinez: “Barcellona? Solo voci, c’è un contratto con l’Inter”

Condividi questo articolo

Il quotidiano catalano Mundo Deportivo ha intervistato in esclusiva l’agente di Lautaro Martinez, Beto Yaqué. Si parla di Inter, di futuro, di Barcellona e delle voci di mercato insistenti sul ‘Toro’

CONCENTRATO – Beto Yaqué, agente di Lautaro Martinez, attualmente è confinato in Argentina. Il Mundo Deportivo lo ha sentito al telefono, per cercare di strappargli qualche parolina in più sull’affaire Barcellona “ma Lautaro prende queste voci come se niente fosse, perché è concentrato solo sul suo club. Certamente si sente soddisfatto, sapendo che sta facendo le cose molto bene.”

LE ORIGINI – Le domande del quotidiano iberico vanno a ritroso, cercando di capire come Yaqué sia riuscito a scovare il talento del ‘Toro’. “Possiamo dire che sono stato io a scovarlo. Ciò che mi ha colpito di più di lui è stata la sua tecnica, il controllo che aveva su un campo in terra battuta e il suo temperamento. Ricordo il primo giorno in cui l’ho notato. Nella stessa settimana sono andato a trovarlo con la famiglia, siamo andati a Tres Arroyo, una città vicino a Bahía Blanca, dove avrebbe giocato con la squadra di Bahía Blanca. Aveva 15 anni e aveva avuto un paio di momenti difficoltà dopo dei provini con Boca Juniors e San Lorenzo“.

CORTEGGIATO – Neppure un decennio dopo, Lautaro Martinez è uno degli attaccanti più desiderati del pianeta: “La verità è che insieme al mio compagno, Roly Zárate, abbiamo sempre visto un grande potenziale in lui e che avrebbe avuto un grande futuro a causa della sua capacità di crescere rapidamente. Elogi di Lionel Messi? Sicuramente per Lautaro è un grande complimento da parte di uno dei migliori al mondo. Penso che sia stato molto carino e confortante per lui“.

PASSO DOPO PASSO – Il quotidiano insiste poi sulle prospettive di crescita al di fuori dell’Inter: “La verità è che non lo so – sottolinea Yaqué – come ti ho detto, ora pensa solo al club in cui si trova. Rapporto con Messi? Buono, come con tutta la Nazionale argentina. Quando disse ‘no’ al Real Madrid a 18 anni? Lo ha fatto perché era sempre convinto che avrebbe avuto successo nella prima squadra del Racing. Non ha mai detto che non gli piaceva il Real Madrid, solo che voleva riuscire a crescere“.

RUMORS – Poi si passa all’analisi tecnica: “Per me ha alcune cose da Sergio Aguero e altre da Luis Suárez ma in realtà ha tutto, ecco perché è un giocatore diverso. Lautaro e Suarez compatibili? Non lo so, non ne ho idea, ma per questo tipo di valutazioni ci sono i giornalisti. Rinnovo con l’Inter? Lautaro ha un contratto quinquennale e i rumors che escono sono esclusivamente roba da quotidiani“.

Fonte: mundodeportivo.com – Roger Torelló