Addio al mito Bruno Pizzul: è morto lo storico telecronista italiano

Il calcio e il mondo del giornalismo italiano piangono la scomparsa del mito Bruno Pizzul. La storica voce del giornalismo sportivo italiano avrebbe compiuto 87 anni tra pochi giorni.

UN MITO – Se n’è andato il grandissimo Bruno Pizzul, meraviglioso telecronista e giornalista sportivo italiano. È scomparso all’età di 86 anni, tra pochi giorni e precisamente l’8 marzo, avrebbe compiuto 87 anni. Pizzul è morto all’ospedale di Gorizia. Lascia un vuoto profondissimo sia per quanto riguarda lo sport italiano che ovviamente nel mondo del giornalismo sportivo. Un grandissimo, una leggenda, un mito, una vera e propria fonte di ispirazione per tutti coloro che hanno cercato negli anni di intraprendere e immergersi in un questo mestiere. Pizzul è stato un calciatore, giocando nel Catania, nell’Ischia, nell’Udinese e nel Sassari Torres. Poi dopo un infortunio al ginocchio, decise di ritirarsi e iniziare la carriera da giornalista.

Il mito Pizzul che sarà indimenticato

CARRIERA – La carriera di Pizzul è stata costellata di riconoscimenti e premi, a testimonianza del suo contributo al mondo del calcio e del giornalismo sportivo. Tra i vari premi ricevuti, spiccano quelli per la sua capacità di narrare le partite con un equilibrio perfetto tra emozione e obiettività. La sua dedizione e il suo impegno sono stati riconosciuti non solo in Italia, ma anche a livello internazionale. Pizzul ha commentato numerosi eventi calcistici di rilievo, tra cui diverse edizioni dei Mondiali e degli Europei di calcio. La sua voce è stata sinonimo di emozione e professionalità, capace di trasmettere la tensione e la gioia di ogni partita. Un’icona!