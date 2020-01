Acuna-Inter, in arrivo nuova offerta nerazzurra: cifre e formula – O Jogo

L’Inter non avrebbe intenzione di mollare Marcos Acuna, così i nerazzurri avrebbero intenzione di migliorare l’offerta allo Sporting Lisbona

TRATTATIVA – Secondo quanto riportato dal sito di O Jogo, l’Inter, ricevuto il no dello Sporting Lisbona alla prima offerta per Marcos Acuna (un milione di euro di prestito diritto di riscatto e 10 di diritto di riscatto da parte del club nerazzurro), avrebbe intenzione di modificare la sua proposta. Il rifiuto sarebbe giunto soprattutto per il fatto che il club portoghese vorrebbe maggiori garanzie economiche. Per questa ragione la società meneghina avrebbe intenzione di soddisfare le richieste dei lusitani e presentare una nuova offerta per l’inizio della prossima settimana. Tale proposta prevederebbe un innalzamento sia delle cifre per il prestito che per il riscatto che inoltre passerebbe da diritto a obbligo.