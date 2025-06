Acuna-Dumfries, spunta retroscena shock: presunto insulto razzista dopo Inter-River Plate

Acuna e Dumfries sono stati protagonisti in negativo nei minuti finali di partita di Inter-River Plate. Nello specifico, l’argentino, grande provocatore, ha inveito contro l’esterno olandese. Quest’ultimo è addirittura scappato negli spogliatoi al fischio finale dell’arbitro. In mixed zone, Tancredi Palmeri, parla di un presunto insulto razzista rivolto dall’argentino all’interista.

L’ANTEFATTO – Finale caldo e concitato a Seattle al termine di Inter-River Plate. Protagonisti Denzel Dumfries e Marcos Acuna, che già in passato avevano avuto qualche battibecco. Infatti, durante il quarto di finale tra Olanda e Argentina dell’ultimo Mondiale, l’esterno dell’Inter, dopo qualche alterco con lo stesso terzino argentino, venne espulso. Nella notte italiana un nuovo capitolo. Ma ad iniziare è stato Acuna, che è entrato duro prima in contrasto su Dumfries nei minuti di recupero facendo iniziare una sorta di parapiglia con in campo anche le due panchine. Poi al fischio finale del direttore di gara la fuga di Dumfries negli spogliatoi, con Acuna a rincorrerlo dietro. Brava la panchina dell’Inter, i giocatori, e Cristian Chivu a capire subito le intenzioni dell’argentino, andando subito in direzione di Dumfries per proteggerlo. Ma in zona mista è successo dell’altro.

Le accuse di razzismo mosse nel post di Inter-River Plate

RETROSCENA – Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, ha fatto questo post su X: «Acuna avrebbe rivolto un insulto razzista a Dumfries che di colpo ha perso la calma e nel tunnel è stato spinto via dallo staff del River Plate, prima che poi arrivasse l’intera squadra dell’Inter per evitare che venisse a contatto». Se questo insulto dovesse essere confermato anche tramite le indagini della Fifa, l’argentino ovviamente meriterebbe una squalifica esemplare.