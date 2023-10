Acerbi, Tuttosport assurdo: ‘da prova TV’! Ma su Gyombér nulla

Salernitana-Inter il giorno dopo fa “stranamente” discutere, e no di certo per sottolineare i meriti dei nerazzurri trascinati dal capitano Lautaro Martinez. Tuttosport analizza il fallo di Francesco Acerbi punito dall’arbitro Rosario Abisso ai danni di Kastanos, enfatizzando il tutto e parlando addirittura di “condotta violenta e antisportiva” da prova tv. Ma senza citare minimamente il fallo da espulsione di Gyombér sul capitano nerazzurro.

TUTTO NORMALE – Siamo alle solite, il giorno dopo Salernitana-Inter si tende ad enfatizzare e strumentalizzare teorie del niente basate sul nulla, piuttosto che parlare dei meriti dei nerazzurri. Su Tuttosport si parla addirittura di “gomitata” e “bruttissimo gesto” da parte di Francesco Acerbi ai danni di Kastanos, punibile dalla prova tv. Ma ricostruiamo il tutto: partita ancora bloccata sullo 0-0, il difensore italiano si spinge in avanti per offrire una soluzione alternativa alla squadra. Portandosi in avanti, si scontra con Grigoris Kastanos. L’impatto tra i due è evidente, ed entrambi cadono a terra doloranti. Secondo molti, a primo impatto è fallo del cipriota ai danni di Acerbi. L’arbitro Rosario Abisso però vede un fallo dell’interista e dunque calcio di punizione per la Salernitana.

ASSURDO – Il quotidiano di Torino questa mattina rincara la dose: brutta gomitata (al massimo avambraccio) ai danni di Kastanos, con Acerbi che viene incolpato addirittura di simulazione dato che resta a terra dolorante. Una teoria basata praticamente sul nulla, dato che giustamente neanche il VAR aveva richiamato il direttore di gara per fermare il gioco e valutare il presunto fallo. Sempre secondo Tuttosport, ancora una volta “un altro episodio che riguarda l’Inter e che lascerà presunti strascichi” – e con la sfida ancora bloccata sullo 0-0 – “avrebbe potuto prendere una piega diversa se l’arbitro Abisso avesse valutato diversamente l’intervento di Acerbi”.

MA DI GIOMBÉR NESSUNO NE PARLA

Farà sicuramente comodo parlare del presunto fallo di Francesco Acerbi per distogliere l’attenzione dalla vittoria con merito dell’Inter e dal poker realizzato da Lautaro Martinez, che avrebbe potuto segnare un altro gol (potenzialmente il quinto nella totalità della partita). Se non fosse stato fermato “fallosamente” da dietro dal difensore Norbert Gyombér. Al 69′ il capitano dell’Inter si libera del difensore slovacco e si ritrova praticamente da solo contro il portiere. Ma appena fuori dall’area di rigore viene atterrato da dietro. L’arbitro Abisso concede semplicemente fallo dal limite dell’area e solo cartellino giallo per il calciatore della Salernitana. Ma tutto questo dalla stampa di Torino non viene minimamente citato.