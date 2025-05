Acerbi torna in Nazionale? Spalletti fa dietrofront e lo riconvocherà!

Francesco Acerbi non smette di stupire, tant’è che a 37 anni suonati è pronto a ritornare anche in Nazionale. Luciano Spalletti ha preso una decisione importante.

CONVOCAZIONE – E alla fine Acerbi convinse anche Spalletti. Il “Leone” dell’Inter ha fatto cambiare idea a Luciano Spalletti, che lo riconvocherà in Nazionale. Il difensore nerazzurro, infatti, farà parte della lista dei pre-convocati per le prossime partite di qualificazione al Mondiale del 2025 dell’Italia contro Norvegia e Moldavia, rispettivamente il prossimo 6 agosto e il 9. La prima gara sarà a Oslo, la seconda, invece, al Mapei di Reggio Emilia. Spalletti nei mesi precedenti, in particolare anche dopo l’eliminazione dell’Italia dalla Nations League, aveva sempre escluso la possibile convocazione del difensore nerazzurro in Nazionale. Ma, dopo le ultime prestazioni e il super rendimento di “Acerbi”, sembra aver cambiato idea facendo un passo indietro. A confermarlo anche Fabrizio Biasin, collega di Libero molto vicino alle questioni legate al club interista.

Acerbi nei pre-convocati dell’Italia: ‘Ace’ non molla la Nazionale

NON UFFICIALE – Acerbi può ancora dare a questa Nazionale, che necessita della sua leadership in difesa. Ovviamente non è ancora ufficiale, perché Spalletti non ha diramato la lista dei pre-convocati. E soprattutto dalla lista dei pre-convocati, poi il CT dell’Italia dovrà tagliare necessariamente qualcuno. Ma riprendere in considerazione Acerbi già a partire dai pre-convocati di Coverciano non è cosa di poco conto.